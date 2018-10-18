Рада поддержала за основу проект Госбюджета на 2019 год. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, проект постановления за основу поддержали 242 нардепа, а в целом - со второй попытки 240 депутатов Верховной Рады.

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Ранее сегодня Рада одобрила в первом чтении переход на 3-летнее бюджетное планирование.

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Помимо того Верховная Рада в четверг одобрила в первом чтении еще один законопроект из так называемого "бюджетного пакета": "О внесении изменений в Бюджетный кодекс" (№9084), сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно Бюджетному кодексу и регламенту Верховной Рады, проект госбюджета на следующий год в первом чтении должен быть принят до 20 октября, хотя в минувшем году это произошло лишь 14 ноября.

После этого Кабинет министров с участием парламентского бюджетного комитета должен в 14-дневный срок, но не позднее 3 ноября, подать Раде обновленный проект с учетом ее Бюджетных выводов со сравнительной таблицей с пояснениями о причинах отказа от отдельных предложений парламента.

Рассмотрение проекта госбюджета-2018 во втором чтении должно завершиться до 20 ноября, а в третьем чтении и в целом – до 1 декабря.