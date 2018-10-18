Суд по делу о покушении на Чорновол: заседание продолжится завтра.. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, сегодня Бориспольский районный суд Киевской области рассматривал дело о покушении на убийство Татьяны Чорновол 24 декабря 2013 года. Прямая трансляция заседания велась на странице в Facebook Михаила Ковальчука.

Обвиняемый - Корнилов Игорь Николаевич.

Коллегия судей: Борец Е.А., Журавский В.В., Муранова-Лесив И.В.

Поддержать Татьяну Чорновол пришли Дмитрий Булатов и Андрей Дзиндзя.

17:15Суд объявляет перерыв до завтра. Заседание назначено на 15:00. Завтра суд перейдет к дебатам.

17:10Корнилов говорит, что он родом из тогдашнего Днепродзержинска (сейчас – Каменское Днепропетровской области, – ред.). В суде Корнилов подтверждает, что во время нападения был в Киеве. Он также говорит, что действительно общался с Нетребко – осужденный по этому делу, позднее покончившим с собой в неволе.

17:07Теперь показания дает подсудимый. Корнилов заявляет, что ничего не знает об этом деле, а из него "сделали козла отпущения".

16:44Черновол заявила, что считает организаторами покушения Александра Храмцова и охранника Януковича Кобзаря.

16:00Чорновол опознала Корнилова. В ходе дачи показаний она заявила, что из всех нападавших Корнилов был самим активным, поэтому она считает, что именно он получил задание на убийство и был координатором.













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