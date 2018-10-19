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19.10.18 17:36

"Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Бо москалі - чужі люде", - 30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". ВИДЕО

Цель книги - открыть Шевченко с новой стороны, показать людям его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на анонс издательства.

"30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". Автор и спонсор-директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, который развивает украинскую книгу в родном Харькове. Цель проекта - открыть Шевченко с новой стороны, показать людям его неизвестные произведения и сделать Кобзарь настольной книгой украинцев", - говорится в анонсе.

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"Ради этого в печать выйдет обновленная книга, которая будет содержать видео-ролики. С помощью современной системы QR-кодов каждый сможет увидеть воспроизведение того или иного стихотворения в видеопрочтении, которое будет осуществлять актриса и телеведущая Янина Соколова", - добавили в издетельстве.

В новых промороликах интерактивной книги Янина Соколова читает отрывок из поэмы Шевченко "Катерина" ("Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Бо москалі - чужі люде..." ) и стихотворение "В казематі" ("Мені однаково, чи буду Я жить в Україні, чи ні...")

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