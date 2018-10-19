Поезд насмерть сбил гражданина, выпивавшего на путях в Киеве. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в пятницу, 19 октября. По словам дежурной по переезду, она не видела, что на путях сидят люди. В этот момент в сторону центрального вокзала ехал скоростной поезд "Интерсити +" №725 сообщением Харьков - Киев.

Машинист увидел людей, начал экстренно тормозить и подавать звуковой сигнал, но один из мужчин уклониться не успел.

Друг погибшего Геннадий рассказал, что он увидел поезд далеко, но скорость его была высокой. Жену погибшего и еще одного человека он оттолкнул, а последнего не успел.

В момент столкновения вся компания находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. После происшествия, выжившие, находясь в шоковом состоянии, выпили еще алкоголя и уснули на лестнице платформы.

Пострадавший мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Предварительно, он умер от открытой черепно-мозговой травмы. Подробности инцидента выясняются".

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