Курс для офицеров, помогающий определять у бойцов признаки посттравматического расстройства, разработали в Украине, - Матиос. ВИДЕО

"Война наградила участников боевых действий стрессом. После демобилизации или возвращения в места дислокации начинаются "инкубационные периоды" посттравматических расстройств", - цитирует Цензор.НЕТ интервью главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, показанное на телеканале "112".

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По его словам, на всю армию в Украине - 300 психологов. 109 млн грн, выделенные правительством на психологическую реабилитацию военнослужащих, из-за бюрократических проволочек, в частности, Минсоцполитики "забыло прописать процедуру освоения", на это пошли лишь частично.

Военная прокуратура вместе с НИИ психиатрии и наркологии Минздрава разработали недельный курс для людей, у которых нет медобразования. На это, отметил главный военный прокурор, не было получено никакого финансирования. "В каждой роте есть офицер по работе с личным составом. Он видит, что происходит в подразделении, но он не медик. И командир не медик. Командир сам подвергается такому стрессу, что это ужасно. Он должен позвонить, что убили бойца или ранили, это для человеческой психики - невыносимая ноша. Мы разработали такие тестовые методики, по которым офицер по работе с личным составом сможет определять признаки посттравматического расстройства. Он может отбирать этих людей и отправлять с передовой или не допускать случаев суицида", - сообщил Матиос.

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Первый курс закончился на этой неделе. Его прошли более ста офицеров, медиков и военных капелланов.

По их рекомендации бойцов с признаками посттравматического расстройства смогут направлять на осмотр, а это, уверен Матиос, позволит не допустить усугубления состояния.

Также разработана система реабилитации и адаптации военных после демобилизации.