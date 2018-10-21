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21.10.18 10:58

Росляков устраивает бойню в колледже оккупированной Керчи. ВИДЕО камер наблюдения

Камеры видеонаблюдения зафиксировали отдельные моменты того, как Владислав Росляков убивал людей в керченском колледже. Внимание! Кадры содержат сцены исключительного насилия.

Видео с камер наблюдения появилось в эфире "Россия 1", сообщает Цензор.НЕТ.

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Напомним, 18-летний учащийся колледжа Владислав Росляков 17 октября устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в политехническом колледже, после чего покончил с собой. Жертвами трагедии стал 21 человек, включая стрелка. Кроме этого 46 человек с ранениями разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях.

Российские оккупационные власти первоначально завели дело по статье "теракт", но позднее переквалифицировали его на статью "убийство".

Прокуратура АРК открыла криминальное производство по статье "теракт".

В оккупированном Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Накануне в Керчи попрощались с погибшими при нападении.

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