Пресс-конференция представителей ГПУ и адвокатов семей Героев Небесной сотни о проведении следственного эксперимента в центре Киева. ВИДЕО

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию пресс-конференции.

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В пресс-конференции приняли участие представители ГПУ, в частности Сергей Горбатюк; адвокаты семей Героев Небесной сотни, в частности Евгения Закревская. Основная тема пресс-конференции это разъяснение всех вопросов, связанных с проведением следственного эксперимента в центре Киева на нынешней Аллее Героев Небесной сотни. Ее участники хотят объяснить, зачем указанные следственные эксперименты нужны, почему возникла необходимость проводить их повторно, зачем для этого демонтировать Мемориал погибшим Героям Небесной сотни, что этому мешает и кто этого не делает, какие угрозы безвозвратного уничтожения обстановки на месте совершения преступления и что будет, если следственные эксперименты не завершить.