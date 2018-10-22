"В загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!" - Макаревич записал песню в ответ на слова Путина о попадании россиян в рай. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою песню Макаревич опубликовал на своей странице в соцсети. В тексте песни присутствует ненормативная лексика.
Текст песни Макаревича о Путине:
"На форуме вчера без злобы, без апломба
Нам главный рассказал, красавец, молодец,
В загашнике у нас лежит такая бомба,
Что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!
Но это не беда, нас с вами ждет награда
На кой нам этот мир, коль наступает край?
Потухнут без следа все 9 миллиардов,
А мы до одного прямой дорогой в рай!
Я сам на этот рай давно имею виды.
Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,
Но есть один нюанс – туда летят шахиды,
А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"
Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,
А то дойдет до драк, кто будет отвечать?
Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,
Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.
Бегу, смотрю за мной другие припустили,
Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,
У самого стола архангела скрутили,
На выход отвели и дали п#здюлей…"