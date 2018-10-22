"В загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!" - Макаревич записал песню в ответ на слова Путина о попадании россиян в рай. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свою песню Макаревич опубликовал на своей странице в соцсети. В тексте песни присутствует ненормативная лексика.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы как жертва агрессии, как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут", - Путин о ядерной войне

Текст песни Макаревича о Путине:

"На форуме вчера без злобы, без апломба

Нам главный рассказал, красавец, молодец,

В загашнике у нас лежит такая бомба,

Что подожжешь запал, и всей земле – п#здец!

Но это не беда, нас с вами ждет награда

На кой нам этот мир, коль наступает край?

Потухнут без следа все 9 миллиардов,

А мы до одного прямой дорогой в рай!

Я сам на этот рай давно имею виды.

Любой, небось, мечтал, чтоб на халяву в рай,

Но есть один нюанс – туда летят шахиды,

А тут мы всей страной: "Подвинься, открывай!"

Тут надо проскочить, пока взрывают глобус,

А то дойдет до драк, кто будет отвечать?

Я бросился к столу, прошу мне выдать пропуск,

Но чтоб кремлевский бланк и подпись, и печать.

Бегу, смотрю за мной другие припустили,

Уже кричат "давай!", кто робко, кто смелей,

У самого стола архангела скрутили,

На выход отвели и дали п#здюлей…"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы попадем в рай, а они сдохнут - это же формула джихадистов", - Явлинский о заявлении Путина. ВИДЕО