Завтра состоится допремьерный показ фильма "Черный козак" по мотивам сказки Сашка Лирника. ВИДЕО

Как отмечает Цензор.НЕТ, фильм снят без финансовой поддержки государства и крупных инвесторов, поэтому создатели называют картину первым народным фильмом. Съемки фильма продолжались десять лет.

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Выходит под эгидой благотворительного Фонда Дэвида Линча в Восточной Европе.

В основе истории - мистический сюжет сказочника Сашка Лирника и саундтрек от "ДахиБрахи" и "Пиккардийской терции". Производством занимались общественная инициатива "Толока Легендзине" и киностудия "Мальва".

Перед началом показа состоится короткая встреча с режиссером фильма Владом Чабанюком и актерами Василием Середенко и Мариной Юрчак, исполнившими главные роли в ленте.

В фильме также снимались Игорь Пелых (одна из последних ролей перед трагической гибелью), братья Капрановы, Андрей Середа, основатель групп "Гуляйгород" и "Чорноморці" Сергей Постольников, американская кинорежиссер-документалист Наоми Умань и другие известные деятели культуры и искусства

Ведущие мероприятия - украинские писатели и общественные деятели Братья Капрановы. Планируется прямое включение и интерактив культового американского режиссера Дэвида Линча, во время которого он пообщается с журналистами.

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Сюжет фильма:

События происходят в 17 веке. Красавице Ганне от мужа, ушедшего на войну, остаются лишь перстень, сабля и дочь. Ганна отказывает многочисленным женихам, самостоятельно ведет хозяйство и воспитывает ребенка. Но вдруг начинают происходить странные вещи. По ночам кто-то приходит к усадьбе и выполняет самую тяжелую работу: пашет поле, чинит ворота... Гадалка дает Ганне заколдованное яйцо, способное сделать ее невидимой и узнать, кто приходит к ней ночью. И увидела Ганна Черного Козака, проклятого не видать солнечного света.

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