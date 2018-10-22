Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
22.10.18 14:14

Завтра состоится допремьерный показ фильма "Черный козак" по мотивам сказки Сашка Лирника. ВИДЕО

Завтра, 23 октября, состоится допремьерный показ мистического художественного фильма "Черный козак" по мотивам сказки Сашка Лирника.

Как отмечает Цензор.НЕТ, фильм снят без финансовой поддержки государства и крупных инвесторов, поэтому создатели называют картину первым народным фильмом. Съемки фильма продолжались десять лет.

Читайте также: "Порадовала игра актеров и классная операторская работа. Обязательно идите и смотрите", - бывший воин "Донбасса" Мищенко о фильме "Позывной Бандерас"

Выходит под эгидой благотворительного Фонда Дэвида Линча в Восточной Европе.

В основе истории - мистический сюжет сказочника Сашка Лирника и саундтрек от "ДахиБрахи" и "Пиккардийской терции". Производством занимались общественная инициатива "Толока Легендзине" и киностудия "Мальва". 

Перед началом показа состоится короткая встреча с режиссером фильма Владом Чабанюком и актерами Василием Середенко и Мариной Юрчак, исполнившими главные роли в ленте.

В фильме также снимались Игорь Пелых (одна из последних ролей перед трагической гибелью), братья Капрановы, Андрей Середа, основатель групп "Гуляйгород" и "Чорноморці" Сергей Постольников, американская кинорежиссер-документалист Наоми Умань и другие известные деятели культуры и искусства

Ведущие мероприятия - украинские писатели и общественные деятели Братья Капрановы. Планируется прямое включение и интерактив культового американского режиссера Дэвида Линча, во время которого он пообщается с журналистами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Не вагаючись, йди вперед, не зводячи погляду з цілі", - в Украине стартует показ фильма о разведчиках в зоне АТО "Позывной Бандерас". ВИДЕО

Сюжет фильма:

События происходят в 17 веке. Красавице Ганне от мужа, ушедшего на войну, остаются лишь перстень, сабля и дочь. Ганна отказывает многочисленным женихам, самостоятельно ведет хозяйство и воспитывает ребенка. Но вдруг начинают происходить странные вещи. По ночам кто-то приходит к усадьбе и выполняет самую тяжелую работу: пашет поле, чинит ворота... Гадалка дает Ганне заколдованное яйцо, способное сделать ее невидимой и узнать, кто приходит к ней ночью. И увидела Ганна Черного Козака, проклятого не видать солнечного света.

Кинотеатр Планета Кино в РЦ Блокбастер (метро Почайна).

23 октября, вторник, 18:00.

Широкий показ фильма в кинотеатрах страны стартует с 25 октября.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100