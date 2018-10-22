Несмотря на повышение, цена на газ в Украине все еще не рыночная, - Коболев. ВИДЕО

Об этом он сказал во время брифинга 22 октября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Параллельно с процессами в Украине, есть процессы, которые происходят на рынке газа в Европе, которые для нас являются фактически эталоном рыночной цены. На этом рынке недавно произошел существенный рост цены. То повышение, которое сейчас произошло... цена в Украине для населения, однако, существенно ниже европейской рыночной цены газа, которая должна быть в Украине", - сказал он.

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Коболев добавил, что "Нафтогаз" приветствует решение правительства относительно повышения цены на газ в Украине, потому что оно важно для продолжения сотрудничества с МВФ, обслуживания внешних долгов.

Глава "Нафтогаза" добавил, что пока не видел окончательную версию постановления правительства о повышении цены на газ.

Как сообщалось, на внеочередном заседании правительства в пятницу, 19 октября, Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Сразу после этого МВФ обнародовал заявление о том, что Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By взамен программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в следующем марте.