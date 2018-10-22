Соучастник нападения на киевский ювелирный магазин, во время которого погиб охранник, задержан, - Крищенко. ВИДЕО+ФОТО

Задержание произошло сегодня в рамках расследования разбойного нападения на ювелирный магазин в Шевченковском районе Киева, во время которого злоумышленники застрелили охранника, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции. Для раскрытия этого преступления полицейские провели ряд гласных и негласных следственных действий, в частности серию обысков и экспертиз.

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"В результате полицейские в Одессе задержали одного из фигурантов, - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. - Оперативники вместе со следователями продолжали работать над сбором доказательной базы и установили личность еще одного нападающего, который непосредственно во время совершения преступления стрелял из автомата. Получив разрешение суда, сотрудники корда столичной полиции задержали его. Фигурант - гражданин Российской Федерации, 1984 года рождения, ранее в поле зрения полицейских он не попадал".

Андрей Крищенко сообщил, что на месте преступления были изъяты следы крови злоумышленников, а уже во время расследования установленным законом способом полицейские отобрали биологические образцы у группы лиц, подозреваемых в причастности к разбойному нападению и убийству охранника. Результаты экспертизы стали еще одним весомым аргументом для задержания фигуранта и объявления ему подозрения.

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По словам руководителя столичных правоохранителей, по согласованию с процессуальными руководителями, мужчине объявили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Кроме того, полицейские готовят ходатайство для избрания ему меры пресечения.

Начальник полиции Киева также рассказал, что полицейские установили третьего нападающего на ювелирный магазин. Он тоже гражданин Российской Федерации, после совершения преступления сразу уехал в Россию. Поэтому готовятся материалы для объявления его в международный розыск.

"Оперативники полиции Киева тщательно анализируют всю собранную информацию, изучают все вещественные доказательства для того, чтобы нападавшие на ювелирный магазин, которые застрелили охранника, понесли заслуженное наказание. За совершенные преступления им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - подытожил Андрей Крищенко.

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Напомним, происшествие произошло 12 августа в Шевченковском районе: нападающие убили охранника и забрали ювелирные изделия. По предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около 5 миллионов гривен. Впоследствии автомобиль, который использовали злоумышленники, нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе. В октябре полиция задержала гражданина России, причастного к убийству охранника при ограблении ювелирного магазина в Киеве.