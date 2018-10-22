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22.10.18 18:00

В Киеве Нацполиция задержала бойца батальона имени Шейха Мансура Сайнароева по подозрению в разбое и убийстве. ВИДЕО

Сегодня около 12 часов полиция задержала гражданина РФ, уроженца республики Ингушетия Салмана Сайнароева.

Как сообщает Цензор.НЕТ на Zaborona.com, об этом заявила адвокат задержанного Злата Симоненко.

По ее словам адвоката, Сайнароева посадили в микроавтобус и увезли в полицию. Это второе задержание Сайнароева. Во время первого ему сообщили, что он является свидетелем в уголовном деле. Сейчас, Сайнароев утверждает, что полицейские заявили ему об отправленном письме, в котором говорится о предъявленном подозрении.

Адвокат утверждает, что письмо не приходило.

Салмана Сайнароева обвиняют в разбое и умышленном убийстве. По данным Zaborona.com, речь идет об ограблении ювелирного магазина 12 августа 2018 года в Киеве.

Сайнароев принимал участие в войне на Донбассе в составе добровольческого батальона имени Шейха Мансура. Именно в этом батальоне воевал Тимур Тумгоев, которого 12 сентября 2018 года ГПУ экстрадировала в РФ по запросу ФСБ. По информации издания, Сайнароев дружил с Тумгоевым и публично поддерживал его. Кроме того, Сайнароев входит в состав переговорной группы, которая учавствует в раследовании экстрадиции Тумгоева.

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