Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области провели совместную операцию и изъяли почти 500 г героина", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы НПУ.
Правоохранители установили, что 39-летний львовянин, "используя свои преступные связи с представителями наркобизнеса в Королевстве Нидерланды", организовал контрабандный канал поставки героина, чтобы продавать на территории Украины.
"Запрещенный груз злоумышленник перевозил в тайнике, обустроенной под обшивкой в салоне его автомобиля. В результате тщательной проверки транспортного средства оперативники обнаружили наркотайник и изъяли из него около полкилограмма героинового порошка. Изъятого вещества хватило бы почти на 5 тысяч наркотических доз. Стоимость изъятой партии по ценам "черного рынка" составляет более миллиона гривен", - сообщают в полиции.
Наркодилера задержали, в отношении него открыто уголовное производство за сбыт наркотиков (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Согласно законодательству, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.