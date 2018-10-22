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22.10.18 18:10

Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Львовянин организовал контрабандный канал поставки героина из Нидерландов для сбыта на территории Украины.

"Работники Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области провели совместную операцию и изъяли почти 500 г героина", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы НПУ.

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Правоохранители установили, что 39-летний львовянин, "используя свои преступные связи с представителями наркобизнеса в Королевстве Нидерланды", организовал контрабандный канал поставки героина, чтобы продавать на территории Украины.

"Запрещенный груз злоумышленник перевозил в тайнике, обустроенной под обшивкой в ​​салоне его автомобиля. В результате тщательной проверки транспортного средства оперативники обнаружили наркотайник и изъяли из него около полкилограмма героинового порошка. Изъятого вещества хватило бы почти на 5 тысяч наркотических доз. Стоимость изъятой партии по ценам "черного рынка" составляет более миллиона гривен", - сообщают в полиции.

Наркодилера задержали, в отношении него открыто уголовное производство за сбыт наркотиков (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Согласно законодательству, фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

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Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика 01
Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика 02
Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика 03

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Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика 04
Нацполиция изъяла партию героина на сумму более миллиона гривен и перекрыла международный канал контрабанды этого наркотика 05

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