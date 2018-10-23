"Вот суки! Алина погибла", - кремлевская пропагандистка Скабеева в прямом эфире росТВ "взяла интервью" у погибшей студентки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дождь, девушка, которую ведущая Скабеева представила как Алину Керову, рассказала о событиях в колледже. При этом в списке погибших в результате нападения есть студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения.

Одногруппница погибшей Виктория Жукова сказала Дождю, что на записи "60 минут" не голос Алины Керовой.

"Вот суки. Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому", - сказала Жукова.

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