Зампрокурора Полтавской области, сын главы СБУ Олег Грицак причастен к преследованию активистов Майдана, - BIHUS info. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналистам удалось получить несколько документов, судя по которым, Грицак-младший, будучи сотрудником прокуратуры Оболонского района Киева, представлял позицию обвинения в деле двух студентов университета имени Карпенко-Карого - Вадима Ковалева и Данила Окулова. Прокуратура требовала посадить студентов за решетку по обвинению в организации массовых беспорядков с тяжелыми последствиями.

По словам адвокатов Ковалева, доказательства прокуратуры в деле были сомнительными и судья принял решение только о домашнем аресте.

После Революции Достоинства Олег Грицак поработал некоторое время в военной прокуратуре Центрального региона, а потом был назначен на должность зампрокурора в Полтавской области.

На вопрос о законности таких обвинений Олег Грицак отвечать отказался.

"Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь с официальным запросом и мы ответим на все ваши вопросы. Я не уполномочен давать вам какие-либо комментарии", - сказал он.

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