Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
23.10.18 16:27

Масштабная сеть торговли наркосодержащими препаратами блокирована в Днепре, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области блокировали в Днепре масштабную нелегальную торговлю наркосодержащими фальсифицированными препаратами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе СБУ. 

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы наладили незаконную реализацию наркосодержащих препаратов через несколько подконтрольных злоумышленникам аптечных заведений. По официальным данным Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками эти препараты в своем составе содержат псевдоэфедрин гидрохлорид, отнесенной к прекурсорам, которые не зарегистрированы как лекарственное средство и официально не ввозятся в Украину.

По предварительной информации объем незаконно реализуемых препаратов только с одной "точки" составил более одного миллиона гривен ежемесячно. В рамках уголовного производства начатого по ч. 2 ст. 305, ч. 1 ст. 321-1 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины правоохранители провели санкционированные следственные действия в местах продажи препаратов, где из незаконного оборота было изъято более двух тысяч наркосодержащих таблеток.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и экспертиза изъятых препаратов, решается вопрос об объявлении подозрения организаторам незаконного бизнеса. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деятельность группировки, поставлявшей канабис в Россию, блокирована на Харьковщине, - СБУ. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100