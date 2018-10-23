"Во входной двери зияет дыра, внутри - побывали мародеры, заросший пустырь - тренировочное поле... Похерили крымский футбол", - оккупанты разрушили базу ФК "Таврия" в Крыму. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты проекта Крым.Реалии побывали в селе Почтовом Бахчисарайского района, где зафиксировали с помощью фото- и видеосъемки следствие присутствия оккупантов на базе первых чемпионов Украины. База на данный момент заброшена, несмотря на помпезные планы по ее "реконструкции" оккупационными властями Крыма.

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Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Вот такой стала тренировочная база "Таврии" - главного футбольного клуба Крыма и первого чемпиона Украины. Во входной двери зияет дыра. Внутри, похоже, побывали мародеры. Перевернутая мебель, разобранная сантехника, выломанные двери в номерах, где раньше жили футболисты. Этот заросший пустырь - тренировочное поле "Таврии", - говорится в сюжете проекта.

Сама "Таврия" перебралась в Херсонскую область и сейчас выступает во второй украинской лиге. Оккупанты создали фейковую "Таврию", которая из-за требований УЕФА не имеет права выступать ни в каком чемпионате за границами оккупированного полуострова.

Уровень крымского футбола, по словам болельщиков, чрезвычайно низок.

"Финансирование всего крымского футбола никакое. По-моему похерили крымский футбол", - говорит один из них.

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