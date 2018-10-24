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24.10.18 10:52

"Здесь сидит преступник! Призываю немедленно прекратить это сборище!" - Чубаров срывает заседание украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море. ВИДЕО

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров на заседании украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море обратился к украинской стороне с призывом прекратить общение с оккупантами.

Видео с заседания выложил в Facebook заместитель главреда телеканала АТR Айдер Муждабаев, передает Цензор.НЕТ.

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"Благодаря Рефату Чубарову только что по его требованию сделан перерыв в работе украинско-российской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. Привлечен сотрудник Службы безопасности Украины. Украинская делегация покинула зал для консультаций", - говорится в коментарии к видео.

"Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров демонстрирует всем чиновникам и политикам, как надо разговаривать с оккупантами. Точнее — что разговаривать с ними не о чем", - отметил также Муждабаев

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