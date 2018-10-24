ВВП Украины во втором квартале 2018 года вырос на 3,8%, - Гройсман. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, представляя отчет работы правительства за 9 месяцев.
По его словам, во втором квартале 2018 года ВВП Украины вырос на 3,8% при запланированных 3%.
Рост инвестиций составил больше 5%.
Также он заявил о росте экспорта.
Кроме того, премьер выделил разработанную систему управления государственным долгом.
Также он подчеркнул позитивные результаты от борьбы с контрабандой.
"Каждый день до того, как мы начали борьбу с контрабандой ежедневные поступления составляли 1 млрд 238 млн в день, сейчас это 1 млрд 758 млн в день. То есть, плюс 400 млн приходит каждый день благодаря борьбе с контрабандой", - заявил Гройсман.