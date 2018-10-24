"Ирония судьбы. Богачев был тем, с кого в Донецке все и начиналось", - Казанский о задержанном в "ДНР" экс-регионале. ВИДЕО

Об этом пишет в Facebook блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

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"Именно Богачев был организатором масштабного митинга 1 марта, на который со всей области свезли тысячи людей, а затем фактически дали Павлу Губареву и его сторонникам захватить сцену. С этого эпизода и началась история беспорядков в Донецке, которые в итоге привели к кровопролитию", - вспоминает Казанский.

Он добавляет, что "когда ситуация уже вышла из под контроля, и в городе начались похищения людей, стрельба и мародерство, Богачев, как и большинство других регионалов, сбежал и преспокойно жил в Украине, наблюдая, как разгорается костер, который он разжег. А обманутые, запуганные им люди остались умирать в городе, захваченном вооруженными бандами и наемниками из Осетии и Чечни".

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"И вот теперь такая неприятность. На подвал Богачева бросили в итоге не боевики Правого сектора, а его любимые ополченцы-антифашисты. Как пишут - по доносу Игоря Мартынова, такого же бывшего регионала, как и Богачев. Видать, отомстил за какие-то старые обиды", - отмечает блогер.