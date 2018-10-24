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24.10.18 23:28

Беспилотник ОБСЕ обнаружил ЗРК "Оса" недалеко от границы с РФ на оккупированной Донетчине. ВИДЕО

Беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс "Оса" на оккупированной части Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу СММ ОБСЕ в Фейсбук.

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"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил зенитный ракетный комплекс (ЗРК; 9К33 "Оса"), — по оценке, у ЗРК работал двигатель, а сам ЗРК функционировал, — возле н. п. Житенко (70 км к востоку от Донецка) к северо-западу от неподконтрольного правительству района возле границы с Российской Федерацией, где ранее СММ зафиксировала автоколонны, которые въезжали в Украину и выезжали из нее", - говорится в сообщении.

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