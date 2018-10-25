Юракадемия Харькова отказала Вакарчуку во встрече со студентами: Это напомнило советские времена. Такое чувство, что кто-то сказал, что на всякий случай нельзя. ВИДЕО

Об этом в своем обращении заявил Святослав Вакарчук, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Сегодня мы получили отказ в предоставлении помещения и проведении встречи в стенах вуза. Отказ звучал так: "В силу объективных причин не можем предоставить вам помещение". Мне это напомнило советские времена и времена Независимости Украины, когда все делалось по "указу сверху". Особенно это странно слышать от юристов, у которых все должно быть четко и аргументировано. Нет ни прозрачности, ни четкости. Такое чувство, что кто-то где-то там сказал, что на всякий случай нельзя", - рассказал Святослав Вакарчук.

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Вакарчук все равно приедет в Харьков 29 октября и проведет запланированную встречу. Мероприятие назначено на тот же день в помещении выставочного центра "Radmir-Expohall" (ул. Академика Павлова, 271). Начало в 13:15.

Главной темой публичной встречи-дискуссии станет "Верховенство права в Украине".

Для участия необходимо зарегистрироваться здесь до 18.00 26 октября. Количество мест ограничено. Подтверждение о регистрации организаторы отправят на электронную почту.

"Подобные методы в Харькове применяются не впервые. В 2017 году в вузы для встречи со студентами не пустили главу фракции "Самопоміч" Олега Березюка, а в медиацентре, где должна была состояться встреча городского головы Львова Андрея Садового, вдруг загорелась проводка", - отмечает издание KHARKIV Today.