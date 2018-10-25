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25.10.18 11:27

Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ разведывательный СУ-24МР и транспортный ИЛ-76МД. ВИДЕО

ГП "Николаевский авиаремонтный завод"НАРП", входящий в состав ГП "Укроборонпром", передало ВСУ отремонтированные самолет-разведчик СУ-24МР и транспортный Ил-76МД.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, на заводе были проверены все узлы и агрегаты самолетов и проведен их ремонт или полная замена.

На самолетах полностью обновлена авионика. На Ил-76МД было установлено пилотажно-навигационное оборудование, полностью отвечающее стандартам ИКАО. Это позволит самолету принимать участие в операциях НАТО в любой точке мира.

Качество работ было проверено украинскими пилотами во время комплексных испытаний.

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