Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ разведывательный СУ-24МР и транспортный ИЛ-76МД. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укроборонпром, на заводе были проверены все узлы и агрегаты самолетов и проведен их ремонт или полная замена.

На самолетах полностью обновлена авионика. На Ил-76МД было установлено пилотажно-навигационное оборудование, полностью отвечающее стандартам ИКАО. Это позволит самолету принимать участие в операциях НАТО в любой точке мира.

Качество работ было проверено украинскими пилотами во время комплексных испытаний.