Сегодня стартует продажа интерактивной книги "Шевченко на каждый день". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, цель проекта - сделать "Кобзарь" настольной книгой каждого украинца и раскрыть Тараса Шевченко еще глубже, показать его малоизвестные произведения.

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Ранее сообщалось, что обновленная книга будет содержать видео-ролики. С помощью современной системы QR-кодов каждый сможет увидеть воспроизведение того или иного стихотворения либо поэмы в видеопрочтении, которое будет осуществлять актриса и телеведущая Янина Соколова.

Автор и спонсор -директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

Цензор.НЕТ является партнером проекта и ранее уже публиковал видеоролики.

Страница проекта в Фейсбуке.

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