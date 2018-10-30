Сегодня стартует продажа интерактивной книги "Шевченко на каждый день". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, цель проекта - сделать "Кобзарь" настольной книгой каждого украинца и раскрыть Тараса Шевченко еще глубже, показать его малоизвестные произведения.
Ранее сообщалось, что обновленная книга будет содержать видео-ролики. С помощью современной системы QR-кодов каждый сможет увидеть воспроизведение того или иного стихотворения либо поэмы в видеопрочтении, которое будет осуществлять актриса и телеведущая Янина Соколова.
Автор и спонсор -директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.
Цензор.НЕТ является партнером проекта и ранее уже публиковал видеоролики.