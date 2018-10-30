Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
30.10.18 10:30

Сегодня стартует продажа интерактивной книги "Шевченко на каждый день". ВИДЕО

Сегодня стартует продажа интерактивной книги "Шевченко на каждый день".

Как сообщает Цензор.НЕТ, цель проекта - сделать "Кобзарь" настольной книгой каждого украинца и раскрыть Тараса Шевченко еще глубже, показать его малоизвестные произведения.

Читайте также: 30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". ВИДЕО+ФОТО

Ранее сообщалось, что обновленная книга будет содержать видео-ролики. С помощью современной системы QR-кодов каждый сможет увидеть воспроизведение того или иного стихотворения либо поэмы в видеопрочтении, которое будет осуществлять актриса и телеведущая Янина Соколова.

Автор и спонсор -директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

Цензор.НЕТ является партнером проекта и ранее уже публиковал видеоролики.

Страница проекта  в Фейсбуке.

Читайте также: "Кохайтеся ж, чорнобриві, Та не з москалями. Бо москалі - чужі люде", - 30 октября стартуют продажи интерактивной книги "Шевченко на кожен день". ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100