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25.10.18 15:31

Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 октября личный состав 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулся в Николаев после выполнения задач в зоне ООС.

Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые выполнили задачи по защите территориальной целостности и независимости Украины в зоне проведения ООС, вернулись на ротацию в Николаев, сообщает Цензор.НЕТ.

Видео: Елена Дяченко

Военнослужащие прошли маршем через Ингульский мост, далее по центру Николаева. Затем торжественные мероприятия продолжились возле мемориала "Струны памяти", где к воинам обратился командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко. Он поблагодарил морпехов за службу. 

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Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 01
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 02
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 03
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 04
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 05
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 06
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 07
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 08
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 09
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 10
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 11
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 12
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 13
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 14
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 15
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 16
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 17
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 18
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 19
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 20
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 21
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 22
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 23
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 24
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 25
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 26
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 27
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 28
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 29
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 30
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 31
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 32
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 33
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 34
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 35
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 36
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 37
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 38
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 39
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 40
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 41
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 42
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 43
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 44
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 45
Воины 36-й отдельной бригады морской пехоты вернулись на ротацию из зоны ООС 46

Фото: Александра Бессмертнаяizvestia.nikolaev.uaМиколаївська обласна державна адміністрація.

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