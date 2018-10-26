Украинские ветераны завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали на Играх непокоренных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении украинской сборной на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач завоевали золото в командном зачете! Поздравляем чемпионов", - говорится в сообщении.

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Майя Москвич завоевала индивидуальную золотую медаль среди женщин-новичков. "Поздравляем Майю Москвич с золотой медалью Invictus Games Sydney 2018 среди женщин-новичков. Это просто невероятный результат. Особенно учитывая, что спортивный лук Майя впервые взяла в руки в марте этого года по совету Дмитрия Сидорука во время тестирования", - сообщили в команде.

"Сегодня, 26 октября , в последний день соревнований "Игр Непокоренных" на "Invictus Games" в Сиднее украинский ветеран Александр Зозуляк завоевал серебряную награду в стрельбе из лука. Поздравляем Александра Зозуляка с серебряной медалью на "Invictus Games" в Сиднее. Александр Зозуляк мечтал собственным примером показать, что спорт - кратчайший путь к восстановлению. И его мечта осуществилась! Поздравление украинского Непокоренного!", - сообщили в Минобороны.

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"Сегодня, 26 октября, в последний день соревнований "Игр Непокоренных" на "Invictus Games" в Сиднее. Украинский ветеран Богдан Оксентюк завоевал золото в забеге на 1500 метров. Поздравляем украинского спортсмена! Слава Украине!", - добавили в Минобороны.

Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач завоевали золото в командном зачете

















Александр Зозуляк завоевал серебряную награду в стрельбе из лука.



































Богдан Оксентюк завоевал золото в забеге на 1500 метров























