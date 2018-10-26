Украинские ветераны завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали на Играх непокоренных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении украинской сборной на странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач завоевали золото в командном зачете! Поздравляем чемпионов", - говорится в сообщении.
Майя Москвич завоевала индивидуальную золотую медаль среди женщин-новичков. "Поздравляем Майю Москвич с золотой медалью Invictus Games Sydney 2018 среди женщин-новичков. Это просто невероятный результат. Особенно учитывая, что спортивный лук Майя впервые взяла в руки в марте этого года по совету Дмитрия Сидорука во время тестирования", - сообщили в команде.
"Сегодня, 26 октября , в последний день соревнований "Игр Непокоренных" на "Invictus Games" в Сиднее украинский ветеран Александр Зозуляк завоевал серебряную награду в стрельбе из лука. Поздравляем Александра Зозуляка с серебряной медалью на "Invictus Games" в Сиднее. Александр Зозуляк мечтал собственным примером показать, что спорт - кратчайший путь к восстановлению. И его мечта осуществилась! Поздравление украинского Непокоренного!", - сообщили в Минобороны.
"Сегодня, 26 октября, в последний день соревнований "Игр Непокоренных" на "Invictus Games" в Сиднее. Украинский ветеран Богдан Оксентюк завоевал золото в забеге на 1500 метров. Поздравляем украинского спортсмена! Слава Украине!", - добавили в Минобороны.
Майя Москвич, Сергей Шимчак и Андрей Усач завоевали золото в командном зачете
Александр Зозуляк завоевал серебряную награду в стрельбе из лука.
Богдан Оксентюк завоевал золото в забеге на 1500 метров