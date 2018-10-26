Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По данным штаба, командующим проверялась готовность резерва при проведении десантно-штурмовых действий, корабельно-катерной группы и специального подразделения морской охраны, а также - подразделения дальнобойной артиллерии, предназначенного к действиям в составе противодесантной обороны.

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"Результаты свидетельствуют о том, штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены. Работа по повышению боевой готовности сил и средств Объединенных сил продолжается", - сказано в сообщении.





















Фото: пресс-служба ООС/Facebook