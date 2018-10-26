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26.10.18 10:34

Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

25 октября командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев в ходе рабочей поездки осуществил проверку готовности подразделений, действующих на различных направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

По данным штаба, командующим проверялась готовность резерва при проведении десантно-штурмовых действий, корабельно-катерной группы и специального подразделения морской охраны, а также - подразделения дальнобойной артиллерии, предназначенного к действиям в составе противодесантной обороны.

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"Результаты свидетельствуют о том, штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены. Работа по повышению боевой готовности сил и средств Объединенных сил продолжается", - сказано в сообщении.

Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 01
Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 02
Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 03
Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 04
Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 05
Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 06
Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 07
Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 08
Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 09
Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 10
Фото: пресс-служба ООС/Facebook

Штабы готовы к управлению, подразделения слаженные, офицеры, сержанты и солдаты обучены: Наев проверил боевую готовность военнослужащих ОС 11

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