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26.10.18 13:16

"Find & free", - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетировали посольство РФ в Киеве с требованием расследовать исчезновения людей в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает коррепондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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26 октября посольство РФ в Киеве (проспект Воздухофлотский, 27) активисты ОО "Крым SOS" провели 28-ю ежемесячную акцию "#Where_is_Ervin", посвященную жертвам насильственных исчезновений в оккупированном Россией Крыму.

По данным активистов, с начала оккупации Крыма на полуострове были похищены 44 человека, 15 из них до сих пор не найдены. Они требуют от оккупантов расследовать данные инциденты.

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Find & free, - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 01
Find & free, - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 02
Find & free, - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 03
Find & free, - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 04
Find & free, - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 05
Find & free, - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 06
Find & free, - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 07
Find & free, - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 08
Find & free, - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 09
Find & free, - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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