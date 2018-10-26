"Find & free", - активисты пикетировали посольство РФ с требованием расследовать исчезновения активистов в оккупированном Крыму. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает коррепондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала года жертвами оккупационного режима в Крыму с летальным исходом стали 6 человек, 138 - были арестованы, - член Меджлиса Бариев

26 октября посольство РФ в Киеве (проспект Воздухофлотский, 27) активисты ОО "Крым SOS" провели 28-ю ежемесячную акцию "#Where_is_Ervin", посвященную жертвам насильственных исчезновений в оккупированном Россией Крыму.

По данным активистов, с начала оккупации Крыма на полуострове были похищены 44 человека, 15 из них до сих пор не найдены. Они требуют от оккупантов расследовать данные инциденты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Путин - криминал. Путин - трибунал", - у посольства РФ в Таллине прошла акция в поддержку украинских политзаключенных в России. ВИДЕО





















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.