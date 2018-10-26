Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
26.10.18 16:37

"Мы здесь работаем! Это не ваше дело! Пошли нах##!", - полиция и активисты попытались выгнать карманников с ж/д вокзала в Киеве. ВИДЕО

Полиция и общественные активисты вышли на перроны и залы ожидания Киевского железнодорожного вокзала, чтобы очистить вокзал столицы от воров предотвратить мелкие кражи и задержать тех, кто их совершает. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, задержали полсотни человек. Затем задержанных отводят в отделение полиции, собирают в актовом зале. Они объясняют активистам: ничего личного, воровать - это просто работа.

"Мы здесь работаем! Это не ваше дело! Пошли нах##!", - объяснила свое видение ситуации одна из задержанных.

Через несколько часов всех задержанных отпускают.

Правоохранители говорят: статистика хорошая - краж на вокзале нет, ведь не было ни одного заявления. Активисты объясняют - люди просто ленятся писать заявления, потому что не верят, что украденное имущество вернут.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Че за х#йня, чувак?" - во время конфликта с полицией и активистами на ж/д вокзале Киева под колесами автомобиля погиб мужчина ромской национальности. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100