На СТО в Киеве полностью сгорели три автомобиля, еще четыре - повреждены, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Главного управления ГосЧС в Киеве.
Информация о пожаре на ул. Комышинской, 4а в Голосеевском районе столицы поступила спасателям сегодня, 27 октября, в 06:56.
Было установлено, что пожар возник на территории станции технического обслуживания в четырех одноэтажных металлических гаражных боксах на площади 500 кв. м.
В 08:23 пожар удалось локализовать, при этом предотвратив распространение огня на рядом расположенные гаражные боксы, а в 08:30 – ликвидировать.
В результате пожара сгорело 3 автомобиля, а также повреждены 4 автомобиля. Кроме этого, сгорело и повреждено оборудование СТО и инструменты.
Информации относительно жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.