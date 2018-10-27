Отец и дочь насмерть отравились угарным газом в частном доме в Одессе, - полиция. ВИДЕО

В полицию поступило сообщение врачей о том, что в одном из частных домов Суворовского района было обнаружено тело 29-летнего мужчины и его 8-летней дочери, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Одесской области.

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"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что причиной смерти является отравление угарным газом. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно событие квалифицируется по ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз", - уведомляют правоохранители.

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