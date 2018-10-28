"Работайте! А то заявлений у нас много": Чорновол призвала отвечать на диверсии на украинских военных складах. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на телеканале "Прямой" 26 октября 2018 года Чорновол призвала "отвечать" на взрывы военных складов в Украине.

"Знаете, у нас такая беда - в последнее время взрывались наши склады с боеприпасами. Вы знаете, такие же есть на оккупированной территории, но которые стреляют против нас, такие же склады есть на границе с Украиной с российской стороны, которые тоже стреляют против нас", - заявила она.

"Работайте! Работайте!", - обратилась Чорновол, добавив, что "заявлений у нас много", а ни одного ответа на диверсии на украинских складах так и не было.

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