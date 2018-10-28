В течение недели прекращена деятельность трех воров в законе на территории Украины, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Так, сотрудники криминальной полиции выяснили, что 41-летний иностранец, известный в криминальных кругах под прозвищем Джейран Хонский, пытается попасть в Украину, чтобы управлять преступными группами, занимающимися угоном автотранспорта.
Правоохранители не допустили визита "незваного гостя": 25 октября, при содействии Государственной пограничной службы, полицейские задержали вора прямо в аэропорту Харькова. Мужчину вернули рейсом в Стамбул. Службой безопасности Украины ему запрещен въезд на территорию нашего государства на пять лет.
Вторые два вора уже неоднократно выдворялись с территории Украины, но незаконным путем возвращались в страну снова.
В частности, 36-летнего вора в законе по кличке Тенго Гальский в апреле этого года, уже принудительно выдворяли из Украины с запретом въезда до 2021 года. Однако через непродолжительное время он незаконно вернулся для осуществления контроля за преступными группировками, которые совершают квартирные кражи.
26 октября сотрудники Департамента стратегических расследований задержали Тенго в Киеве. Сейчас работники Государственной миграционной службы поместили вора в пункт временного пребывания иностранцев.
Относительно третьего вора в законе по кличке Дато Агджабединский работники ДСР установили, что он прибыл на территорию Киевского региона, для контроля за преступными группами своих земляков.
27 октября при содействии Государственной миграционной службы 32-летний уроженец Азербайджана, принудительно выдворен за пределы нашей страны. Ему запрещен въезд в Украину на 10 лет.