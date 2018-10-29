Женщина-пилот совершила невероятную посадку в аэропорту британского Бристоля при сильном боковом ветре. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, проделать такой маневр достаточно сложно. Однако это обстоятельство не помешало пилоту Боинга 757-200 авиакомпании TUI совершить невероятную, захватывающую дух посадку в аэропорту британского Бристоля на прошлой неделе.

Шторм Кэллам на прошлой неделе стал причиной сильных порывов ветра и ненастья в некоторых регионах Великобритании, поэтому опытный пилот самолета капитан Бренда Рипсаам Вассинк была вынуждена пойти на крайние меры, чтобы обеспечить безопасную посадку.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Чтобы посадить самолет, пилот использовала технику парирования сноса, поворачивая нос самолета против ветра до самого момента касания шасси асфальта. Сразу после этого его положение было выровнено для дальнейшего продвижения по взлетно-посадочной полосе. Эту технику пилоты осваивают еще до того, как получить лицензию начального уровня, однако чем выше скорость ветра, тем труднее становится совершить этот маневр. Во время маневра можно наблюдать, как крылья самолета, борющиеся с сильными порывами ветра, сгибаются вверх и вниз.

"Мы очень гордимся капитаном TUI Airways Брендой Рипсаам Вассинк", - говорится в заявлении авиакомпании.

В нем сказано, что посадка в сложных погодных условиях продемонстрировала, "насколько высоко квалифицированы и хорошо подготовлены пилоты нашей авиакомпании TUI Airways". 35-летняя Вассинк начала работать в TUI в 2005 году и стала капитаном в 2017. Во время успешной посадки при сильном боковом ветре она пилотировала рейс TOM6561, следовавший из Менорки, Испания, в Бристоль.

Пользователь YouTube из Великобритании MrAviationGuy, известный своими видеороликами с участием авиации, запечатлел успешную посадку Боинг 757-200, в то время как другие самолеты так и не смогли приземлиться после нескольких попыток. Смелая посадка самолета пилотом авиакомпании TUI, без сомнения, поможет Бристольскому аэропорту сохранить высокую позицию в рейтинге пунктуальности, согласно которому в 2015 году он являлся одним из самых надежных в мире в этом отношении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Крушение самолета в Индонезии: на борту находились 20 сотрудников Минфина страны, - местные СМИ