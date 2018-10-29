Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
29.10.18 14:44

"Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец BMW попытался проглотить документы и укусил полицейского. ВИДЕО

Во Львове водитель BMW нарушил ПДД и пытался съесть водительские права, когда патрульные начали проверять их в базе данных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент комуникаций МВД, Водителя остановили за то, что он проигнорировал знак "Движение прямо" и совершил разворот на перекрестке.

Инцидент случился на проспекте Черновола. Сначала водитель BMW 320 полностью признал свою вину и передал водительское удостоверение правоохранителям. Когда же он заметил, что права проверяют в электронной базе, то выхватил их у полиции и начал убегать, а документ скрутил, запихнул в рот и пытался проглотить. Мужчина начал задыхаться. Когда полицейский пытался вытащить документ из его рта, он укусил патрульного за палец.

Патрульные вызвали медиков, но позже выяснилось, что водитель обманывал их. Помятое и поврежденное удостоверение он спрятал под ожеждой.

Во время проверки полицейские выяснили, что на водителя составляли протокол за нетрезвое управление автомобилем, а предъявленное удостоверение имеет признаки подделки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ти шо, дура!? Ти мені на встрєчку виїхала! Я машину розбив через тебе!", - закарпатские патрульные после погони задержали пьяную женщину-водителя, спровоцировавшую ДТП. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100