"Срочно скорую! Водитель проглотил удостоверение!", - во Львове владелец BMW попытался проглотить документы и укусил полицейского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент комуникаций МВД, Водителя остановили за то, что он проигнорировал знак "Движение прямо" и совершил разворот на перекрестке.

Инцидент случился на проспекте Черновола. Сначала водитель BMW 320 полностью признал свою вину и передал водительское удостоверение правоохранителям. Когда же он заметил, что права проверяют в электронной базе, то выхватил их у полиции и начал убегать, а документ скрутил, запихнул в рот и пытался проглотить. Мужчина начал задыхаться. Когда полицейский пытался вытащить документ из его рта, он укусил патрульного за палец.

Патрульные вызвали медиков, но позже выяснилось, что водитель обманывал их. Помятое и поврежденное удостоверение он спрятал под ожеждой.

Во время проверки полицейские выяснили, что на водителя составляли протокол за нетрезвое управление автомобилем, а предъявленное удостоверение имеет признаки подделки.

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