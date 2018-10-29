Кучма планировал поставить Кравченко вместо себя. Их моделью было построить у нас Беларусь, - Бродский. ВИДЕО

Об этом Михаил Бродский заявил в авторском проекте главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "Вчинки".

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Говоря о том, какую деятельность вела "Українська перспектива", "Украинская правда", почему это так раздражало Кучму и Кравченко и ставил ли Бродский задания журналистам, он отметил, что "я хотел хорошую страну".

Смотрите полный выпуск программы Юрия Бутусова "Вчинки".

"Я же мог уехать, как это сделали многие, даже родственники - троюродные братья, сестры живут в Австралии. Я не уехал. Я здесь строил с нуля, я поверил в это, хотел построить и строил. И в "Ведомости" пришел, поскольку считал, что для демократии необходима свобода слова. В "Киевских ведомостях" я разрешал писать журналистам все, что они хотели…Закончилось все тем, что у меня начали забирать газету. Ну, а я бизнесмен, и когда начали забирать - понял, что нельзя отдавать…Если Подольского условно везли в лес и закапывали, Гонгадзе убили, со мной у них была другая схема", - пояснил бизнесмен.

"Кучма и Кравченко шли осознанно, у них был целый план. И вот по мне у них был план показать, что бизнес не имеет права на свободу слова. Он должен делать все, что говорит власть. Это - как сейчас в России или у Лукашенко. Вот их модель: они хотели построить у нас Беларусь. И я считаю, что если бы Кравченко не закончил так, как закончил, мы бы получили Беларусь. Мы бы получили вместо Лукашенко - Кравченко. Насколько я знаю, Кучма планировал Кравченко вместо себя. И Кравченко выстраивал всю систему страха, что только он наследник и только он следующий президент страны. (И если бы не кассетный скандал)... Так и было бы, наверное. Если бы патриоты не залили площадь кровью, как это произошло сейчас. То есть это произошло бы намного раньше, чем с Януковичем..." - резюмировал Бродский.

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Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.



По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".



В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".



6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.