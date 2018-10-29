Украинская национальная сборная вернулась в Киев с Игр Непокоренных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По словам капитана сборной Сергея Ильницкого, 15 украинских военнослужащих, которые получили ранения во время боевых действий на востоке Украины и стали участниками "Игр непокоренных", завоевали 20 медалей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Пятнадцать участников команды в течение месяца тренировались и показали свой лучших результат. Команда получила 20 медалей - 7 золотых, 10 серебряных и три бронзовых. Если сравнить с другими странами, где было более 70 участников, то коэффициент полезного действия у нас самый высокий", - подчеркнул капитан украинской сборной на "Играх непокоренных".

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Ильницкий также проинформировал, что следующие "Игры непокоренных" состоятся в Голландии. "Состав украинской сборной будет изменен на 100%, поскольку формат предполагает полное обновление команд, чтобы привлечь максимальное количество ветеранов", - отметил капитан сборной.

Кроме того, он подчеркнул, что во время общения с основателем соревнований принцем Гарри украинская сторона инициировала проведение соревнований на территории Украины.

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Как сообщалось, в этом году в соревнованиях в Австралии принимали участие команды 18 стран: Австралии, Афганистана, Великобритании, Грузии, Дании, Эстонии, Ирака, Италии, Иордании, Канады, Нидерландов, Германии, Новой Зеландии, Польши, Румынии, США, Украины, Франции. В течение 20-27 октября украинские спортсмены соревновались в шести видах спорта: пауэрлифтинге, гребле на тренажерах, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука и велоспорте на шоссе. "Игры непокоренных" (Invictus Games) - международные соревнования, в которых принимают участие раненые военнослужащие и ветераны. Соревнования были основаны британским принцем Гарри и впервые состоялись в 2014 году в Лондоне.