Убийство Гонгадзе: Кучму вывели из-под наказания, но его можно легко вернуть в систему закона, - Бродский. ВИДЕО

Об этом Михаил Бродский заявил в авторском проекте главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "Вчинки".

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"Нужно провести расследование и тогда наступит сатисфакция, и со мной в том числе - иначе сатисфакции нет. И, конечно, за Гонгадзе должны понести наказание, но тут конкретно Кучма. Знаешь, как его вывели из под наказания, хочешь расскажу? Но это тоже легко вернуть. Его (Кучму. - Ред.) обратно вернуть в систему закона легко. Помнишь, Конституционный суд принял решение изменить Конституцию? Пришла новая власть, за одну секунду вернули Конституцию, все красиво, суд разогнали, ответственных нет. Преследуют Лавриновича, хотя я считаю, что незаконно. В Администрации президента у Януковича была должность, типа смотрящий за Конституционным судом, Елена Лукаш. Все забыли. Пусть она расскажет, как после охоты Янукович, Пинчук, когда уже Кузьмин подготовил подачу в суд на Кучму за содеянное по Гонгадзе…(это было в 2011 году, когда заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин заявил, что снова открывается дело, есть доказательства по Кучме, и это дело будет доведено до приговора. - Ред.) Ну ты понимаешь: если связать случившееся с Подольским со словами Кравченко в докладе Кучмы и признать эти пленки - все, куку", - пояснил бизнесмен.

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По сути, для того, чтобы выдвинуть обвинения против Кучмы, не нужно знать обвинений от погибшего Гонгадзе, есть живой Подольский, а его похищение подтверждается записями.

"Заказ. И подает СБУ в Конституционный суд (запрос. - Ред.): а можно ли считать пленки, добытые незаконным путем, обвинением, достаточным доказательством, чтобы приобщать к делу? И Конституционный суд, который отменял Конституцию и выполнял любые прихоти Януковича, принимает решение, что "нет, не можно". Но я хочу обратить внимание всех, что есть два решения Европейского суда по правам человека. Два!. Я не юрист, но я точно знаю, что они есть, где приняли во внимание незаконно добытые данные именно записаных разговоров. В делах, где были убиты люди, принимаются во внимание даже такие доказательства, потому что нет ничего выше жизни одного человека: спаси одну жизнь - и ты спасешь весь мир. Высше жизни не может быть решение каких-то девятнадцати судей не может быть выше жизни человека. А они посчитали, что могут быть высше жизни. Элементарно... Либо новое обращение в Конституционный суд, либо в ЕСПЧ - то решение нужно признать незаконным. Просто нужно, чтобы политики и журналисты этим занялись и довели это до конца. Тогда отменяется решение КС, тогда все пленочки всплывут, там много чего... Там и незаконная приватизация Пинчуком, и убийство Гонгадзе, все появится. А они боятся этого", - резюмировал Бродский.

Напомним, что кассетный скандал разгорелся после обнародования записей из кабинета президента Леонида Кучмы осенью 2000 года, которые свидетельствуют о причастности Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе. Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытом против Кучмы 21 марта 2011. Но в декабре 2011-го украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.



По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".



В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".



6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.