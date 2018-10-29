Обидно, что мы не защищаем своих богатых граждан, - нардеп от БПП Барна о Фирташе. ВИДЕО

Об этом нардеп (БПП) Олег Барна написал на своей страницеи в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Если хотим порядка, то нужно его самим наводить в своей стране, а не пользоваться кем-то. По ситуации с Д.Фирташем, то могу сказать следующее: очень обидно, что в результате внутренних политических склок или противостояний, амбиций мы отказываемся, не защищаем своих граждан, богатых граждан, которые являются потенциальными и реальными инвесторами в экономику Украины. И вместо того, чтобы использовать многомиллиардный инвестиционный потенциал богатых граждан Украины, то в результате внутреннего политического противостояния Д.Фирташ находится за границей, а правительство выпрашивает кредиты под проценты у МВФ. Нам необходимо сделать так, чтобы он вернулся, а тут на месте, в Украине уже изучать вопрос законности или незаконности действий во время приватизации, тем более, что Дмитрий Фирташ этого сам желает, но почему-то не желает окружение Яценюка. Так поступил в Чили именно Пиночет", - заявил нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Нах#й пішов, під#рас!Ти шо, нетрадиційної орієнтації?", - нардеп Барна - журналисту в кулуарах парламента. ВИДЕО

"Относительно Америки в ситуации с Фирташем, то очевидно, что она защищает исключительно свой интерес - титановые месторождения, которые являются стратегическим сырьем для военной отрасли, космических технологий, авиации. Поэтому это дело является искусственным, поскольку США никогда не допустят сдачу своей выгоды и интересов. Поэтому они и хотят контролировать все правительства и антикоррупционные органы и суды в Украине. Но когда некоторые активисты, финансируемые за гранты МВФ, Сороса других международных и американских финансовых структур, кричат, ​​что нужно отдать кому-то в пользование месторождения лития в Украине на условиях открытых торгов, мы должны приложить все усилия для того, чтобы этого не допустить. Ибо мы не будем конкурентными против западного капитала, а литий является редким, стратегическим сырьем для электромобилей, и за счет которого Украина может получать сверхприбыли. Поэтому эти активисты являются на самом деле не реформаторами. а проплаченными агентами внешнего влияния", - резюмировал Барна.







Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, с тех пор он находится в Австрии, ожидая решения об экстрадиции. В Америке бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. В апреле 2015 года Земельный суд Вены отказал США в экстрадиции украинца. Прокуратура оспорила это решение. 21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены признал допустимой экстрадицию Фирташа в США. Бизнесмен оспорил это решение в Верховном суде Австрии.