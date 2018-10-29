Пинчук был при Кучме главным советником. Он получил трубопрокатные заводы, "Укрсоцбанк" и ферросплавный завод, - Бродский. ВИДЕО

Об этом Михаил Бродский заявил в авторском проекте главреда "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова "Вчинки".

Расскажите о статусе Пинчука, кем был Пинчук при Кучме?

- Зятем. Зятем с главным советником. И так далее. Это - бесплатно переданные трубопрокатные заводы, "Укрсоцбанк", который он потом продал, не помню за сколько - за пару миллиардов долларов. Государственный банк просто подарили. Ферросплавные, если вы помните, Коломойский давал там какие-то показания. Кстати, знаменитый суд в Лондоне, про который почему-то все забыли, где произошло якобы соглашение мировое. В узких кругах говорят, что выплачено Коломойским больше миллиарда долларов. А где налоги?

- За что?

- Ну что-то там они недоподелили, Кучма что-то передал через Коломойского, а тот потом должен был отдать Пинчуку, а он не отдал. Плюс - Никопольский ферросплавный. И там возникла какая-то задолженность по дивидентам. А потом они договорились.

Когда произошла эта сделка, года полтора назад, я пришел к Пинчуку. Звоню "Здравствуй, Витя" хочу прийти. Это было не так давно. Года полтора-два назад. Надо отдать должное — культурно встретил. Я говорю: "Витя, смотри, у меня к тебе вопрос, ты помнишь, как твой тесть дал команду Кравченко меня уничтожить, забрать у меня бизнес, банк, обменники? Я ничего не приватизировал, я строил с нуля, фабрику матрасов и т.д. Твоя семья Кучма, твой тесть меня уничтожили. У меня дети, внуки, меня хотели посадить на 10 лет, отвезли в житомирскую тюрьму".

Кстати, после того как мы в зале проголосовали за отставку Кравченко, господин Бандурко (генерал из Харькова) мне позвонил и говорит: "Михаил, я тебя очень прошу, встреться с Кравченко перед Новым годом, он с тобой очень хочет поговорить, это очень важно". И я пришел к Кравченко, меня уговорили друзья. И такой разговор с Кравченко состоялся:

— Михаил, ты мужик, я хочу покаяться перед тобой и извиниться.

— То есть?

— Пойми, я был киллером, я выполнял задачу, у меня лично против тебя ничего нет, а ты сделал тогда 23 статьи в "Киевских ведомостях" против меня, расследования. Ну тогда ты меня забил по щиколотку, а сейчас в зале со всей этой историей вы меня забили по колено, отпусти меня, прости, ..

Я говорю: Ты понимаешь, Юра, мне плевать на банк, плевать, что я сидел в тюрьме, что я случайно, благодаря киевлянам, которые за меня проголосовали, вышел. Люди, которые на выборы никогда не ходили. те кто знали моего папу. Сережа балтача приехал из Англии, капитан киевского "динамо" ходил за меня, просил. Володя Бессонов. Учительница моя, классная, ходила и весь класс свой привела. Ладно, это все проехали. Но есть одна проблема. У меня была бабушка, она мне надевала носки до 11 лет. Ты не понимаешь, что это была за бабушка! И вот, когда меня посадили, ей соседка принесла газету. Там было написано, что я в тюрьме. И она скончалась от инсульта, я даже на похоронах, Юра, не был. Вот если ты мне скажешь, что с бабушкой делать, если она тебя простит, то и я прощу. У нас, евреев, просить прощения нужно у убиенных, если ты убийца, никто не имеет права из живых прощать. Попроси у нее. Встал и ушел.

И вот тогда Юра мне сказал, что он выполнял функцию киллера. Я об этом знал, узкий круг об этом знал, что это не Юрин со мной скандал. Я просто выбрал Юру как информационный повод в войне с Кучмой, и подписывал все статьи, что делали я, для того, чтобы с ним лоб в лоб.

А он прислал ко мне Фере, генерала МВД. Он заявил, что мы готовы договориться. Ты должен поцеловать руку Кравченко с фотографией на "Киевских ведомостях". И все тебе прощается. Все на свободе. Все закрыто. Я говорю - убей меня ..."

Бродский рассказал дальше: "Позвонил я Пинчуку. Пришел к нему два года назад, когда он выиграл и говорю ему: "Витя, а ты не думаешь, что может быть с этих денег там наверняка какя-то сумма Кучмы. Это же не твои деньги. Это Кучмы, которые он стырил, тебе передал, ну внукам своим... Может, быть миллиончиков 50 мне отдадите? Уничтожили мой бизнес, моя семья под риском. Мне 10 лет. Житомир. Унитожили газету. Банкротство банка. Это же вы все делали. То есть - Кучма руками Кравченко. Не Кравченко это делал, он — киллер, и он лично мне это подтвердил в глаза. 50 миллиончиков, Витя... А знаешь для чего? Я построю большой завод презервативов, чтобы люди могли их покупать дешево, а не по десятерной цене, как нам их везут из Китая или Европы... Чтобы у тебя не было повода раздавать на миллион долларов ган*онов нашим людям, которых вы ограбили".

- Вы имеете в виду эту программу благотворительности, которая пиарится?

- Именно. А остальное я потрачу на баскетбол, на деток, построю залы. Мне не надо — я себе и так заработал. Может, дашь? Он говорит: "Я подумаю". И вот он через одних своих знакомых (не буду называть, не имею права) передает мне месседж обратный: "Если ты не успокоишься и не прекратишь, я тебя разотру, уничтожу, я найму лучших пиарщиков. У меня телеканалы, я такое про тебя нарассказываю, про всю твою семью".

- С этого миллиарда долларов, что он получил от Коломойского?

- Ну, миллиард или больше — я не знаю точно. Это же закрытая информация, у них там обязательства, они не имеют права разглашать. Но это журналисты элементарно все вычислят - было бы желание. Заплати налоги положенные, отдай , расскажи, выди из-под "незаконного обогащения". А, может, вообще нужно отдать государству все эти деньги - я же не знаю. Нужно провести расследование и тогда наступит сатисфакция, и со мной в том числе - иначе сатисфакции нет. И это пойдет через все поколение. До пятого колена. Он это знает. Он ходит в синагогу. И вы все имеете ответственность до пятого колена за то, что меня ограбили".

Смотрите полный выпуск программы Юрия Бутусова "Вчинки".

Напомним, Гонгадзе был убит осенью 2000 года. 15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в его убийстве трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. При этом им было назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

21 июля 2009 года по обвинению в совершении этого преступления в селе Житомирской области был арестован экс-начальник департамента наружного наблюдения МВД Алексея Пукача. Пукача вычислили по мобильному телефону. Генпрокуратура 24 июля 2009 выдвинула официальное обвинение Пукачу в соучастии в убийстве журналиста.



По результатам следствия, Пукач, получив устный приказ от тогдашнего Министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко ликвидировать Георгия Гонгадзе,17 сентября 2000 год совершил это убийство во главе преступной группы, состоящей из работников ГУ МВД Украины Валерия Костенко, Александра Поповича и Николая Протасова (в 2008 году первые двое были приговорены судом к 12 годам заключения, третий - к 13 годам). Подозреваемые в причастности к убийству были задержаны в феврале 2005 года. Трое сотрудников департамента внешнего наблюдения МВД: Валерий Костенко, Александр Попович и Николай Протасов, - в ходе судебного процесса признались в том, что 16 сентября 2000 в сопровождении генерал-лейтенанта милиции Пукача и по его приказу вывезли Гонгадзе за пределы Киева. В 2008 году Апелляционный суд Киева признал виновными трех бывших сотрудников МВД. Вместе с тем, похититель Гонгадзе, экс-полковник МВД Протасов внезапно умер в Менской колонии. В частности в своих показаниях Протасов говорил: "Гонгадзе набрал воздуха и сопротивлялся, и тогда Пукач приказал выбить из него дух".



В январе 2013 года суд признал Пукача виновным, и приговорил к пожизненному заключению. На вопрос судьи, согласен ли он с приговором, Пукач заявил: "Я соглашусь, когда в этой клетке со мной будут сидеть Кучма и Литвин". Также во время оглашения приговора Пукач заявил: "Спросите у Кучмы и Литвина о мотивах убийства Гонгадзе". Само же дело об убийстве Гонгадзе ранее было закрыто в связи с двойным самоубийством якобы заказчика Кравченко. Вместе с тем, в 2016 году в ГПУ заявили, что работают над новым делом "в отношении людей, которые называются "исполнители, заказчики, подстрекатели".



6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор в силе. В ходе этого заседания Пукач рассказал новую версию убийства Гонгадзе.