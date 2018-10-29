Отсутствие соглашения с МВФ мешает инвестировать в Украину, - руководитель ЕБРР в регионе Малиж. ВИДЕО

Об этом в интервью Громадському заявил руководитель ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, передает Цензор.НЕТ.

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"Премьер-министр заявил, что без соглашений с МВФ Украина сталкивается с финансовыми трудностями. А когда у государства трудности, то нет и речи о среде, куда хотели бы приезжать инвесторы. Мы независимы от МВФ. Украина является акционером ЕБРР, так же как и МВФ, но мы работаем совершенно по-разному. Мы сосредотачиваемся на развитии частного сектора, работе над государственными проектами. Мы не кредитуем бюджет правительства. Но, опять же, неопределенность вокруг макроэкономической стабильности, отсутствие соглашения с МВФ мешает хорошему инвестированию. А значит, и решению наших клиентов приехать в Украину", - сказал Малиж.

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров. По словам премьер-министра, сначала Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 гривны за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, которые включают транспортировку, - 6958 гривен за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители фонда ранее настаивали на том, что стоимость "голубого топлива" должна быть поднята до уровня импортного паритета.

Теперь Совет директоров Международного валютного фонда готов утвердить новую программу поддержки экономической политики Украины – stand by arrangement (SBA), но только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.