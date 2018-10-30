Медведчук создает новую пророссийскую коалицию в Украине. ВИДЕО

Об этом говорится в программе "Наші гроші" BIHUS info, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Эта осень в штабе Виктора Медведчука прошла бурно. К нему съезжались самые влиятельные чиновники эпохи Януковича. Был и особый день, когда все они вдруг оказались здесь, в новом центре переговоров для возвращения экс-чиновников Партии регионов", - отмечает журналист.

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"19 сентября к офису Медведчука приехал черный "Мерседес", который возит Бориса Колесникова – министра инфраструктуры Украины времен Януковича. 27 сентября к Медведчуку наведался еще один топ-чиновник прежней власти – нардеп и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. Еще один гость офиса Медведчука – вероятно, Андрей Портнов, заместитель главы Администрации Президента Януковича", - говорится в программе.

По данным журналистов, 28 сентября в офис Медведчука, кроме самого Медведчука, заехали Юрий Бойко, Борис Колесников, Сергей Левочкин – экс-глава Администрации Януковича, и машина Портнова. Журналисты отмечают, что данная встреча совпадает со сменой владельца телеканала NewsOne.

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"В следующем году в Украине выборы президента и парламента и Медведчук собирается воспользоваться моментом, чтобы влиять на украинскую политику", - акцентируют журналисты.