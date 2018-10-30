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30.10.18 11:47

"Пошла нах#й! Бл#дь! Гандон! Старуха!", - в Ривном подрались девочки-подростки. ВИДЕО

В Ривном девушки-подростки устроили драку среди белого дня, а их подруги снимали происходящее на камеры телефонов. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал UA: Рівне, об этом рассказала очевидец драки Ольга Константинова. По словам женщины, инцидент произошел возле Дворца культуры и спорта "Химик". В драке участвовало две девушки.

Женщина решила разнять драку и пригрозила вызвать полицию. В ответ девушки начали оскорблять ее, а после ушли.

Ривненская полиция уже установила личности участниц драки. Они оказались студентами ривненских ПТУ.

"Нашими сотрудниками все личности установлены. Они лично нам подтвердили, что претензий по данному факту никто к друг другу не имеет. Сейчас конфликт исчерпан. С девочками, которые являюся несовершеннолетними, проведена разъяснительная работа", - заявила инспектор отдела ювенальной превенции Нацполиции Ривненской области Татьяна Михайлюк.

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