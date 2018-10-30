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30.10.18 21:51

Польская прокуратура открыла следствие против украинской фирмы-разработчика компьютерной игры о концлагере Аушвиц-Биркенау. ВИДЕО

Окружная прокуратура в Варшаве открыла следствие по делу ураинский фирмы "Aliens Games", которая занимается разработкой компьютерных игр. Речь идет об одной из игр - "The Cost of Freedom - a Game about Polish Death Camps", которая вскоре выйдет на рынок.

Следствие открыто на основании заявления главы польского Института национальной памяти Ярослава Шарека, по мнению которого появление такой игры является оскорблением польского народа и пропагандой фашистского строя, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

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Действие игры будет разворачиваться на территории бывшего немецкого концлагеря Аушвиц-Биркенау, а игрок может выбрать одну из ролей - узника или надзирателя-эсэсовца.

В интернете появились рекламные материалы игры. Видео, среди прочего, содержит сцены расстрела и уничтожения заключенных в газовых камерах, а также фразы вроде "польские лагеря смерти", "где есть самолюбие великого польского народа, где ваш гонор, польские собаки?".

На сайте игры указывается, что она сессионная, многопользовательская и онлайновая. "Каждому игроку предоставляется возможность распоряжаться чужими жизнями в роли жестоких надсмотрщиков или выживать и вынашивать план побега в роли узников. В игре присутствует система крафтинга, сбора лута, различные варианты побега, уникальный игровой процесс, основанный на борьбе умов противоположных команд, хитрости и способности выдать себя не за того, кем являешься", - сообщают разработчики.

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