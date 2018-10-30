В Европе нет новых ракет США, но все больше новых российских ракет, - Столтенберг. ВИДЕО

"В Европе нет новых ракет США, но все больше и больше новых российских ракет, - ракет, способных нести ядерные боеголовки", - цитирует Цензор.НЕТ заявление Столтенберга, опубликованное ресурсом Голос Америки.

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Он отметил, что в контексте разговора о Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности следует учитывать, что проблема заключается в развертывании новых российских ракет.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности. В МИД РФ его слова назвали шантажом, подчеркнув при этом, что реагировать на них сгоряча не будут.

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

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