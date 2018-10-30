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30.10.18 23:02

Теракт в "Норд-Осте" в 2002 году управлялся российскими силовиками, - программа "Антизомби". ВИДЕО

В годовщину трагических событий захвата заложников в московском театре на Дубровке появилось журналистское расследование, утверждающее, что действия террористов управлялись росссийскими спецслужбами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Антизомби.Территория без пропаганды" на  ICTV.

В тексте к сюжету говорится: "История Норд-Оста как типичный пример вранья на горе людей. "Норд-ост", пожалуй, один из самых ярких и показательных примеров лжи Кремлевской верхушки. 23 октября 2002 года в здание театрального центра в Москве, где показывали мюзикл "Норд-Ост", ворвались 40 террористов и взяли в заложники 914 зрителей и участников шоу.

Заложников удалось освободить ходе спецоперации, которая началась утром 26 октября. В результате штурма погибли 125 человек (еще пять человек были убиты террористами), выжившие в бессознательном состоянии с признаками отравления неизвестным веществом (газом) оказались в больницах".

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