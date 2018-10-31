"Антисоветчина какая-то! Антибеларусчина! Стало быть, вы не поддерживаете политику президента нашего?!" - учительница заставляет минских школьников вступать в лукашенковский БРСМ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в распоряжении Радио Свободы оказалась аудиозапись "воспитательной" лекции, на которой учительница гимназии заявляет о необходимости вступления в БРСМ всех подростков старше 14 лет.

Некоторые подростки отказываются и это вызывает гнев учительницы.

"Либо вы граждане Республики Беларусь, либо вы свой патриотический долг должны выполнять или нет? Я что, должна по всем статьям, по всем проверкам должна пойти из-за вас? Да скажут: что ж за воспитательная работа в N-й гимназии? Поставить они могут, просто тупо сделать эту цифру. Хотите вы - не хотите, забрали этот билет, взяли в зубы, положили дома на полочку и сидите, заткнитесь! Всё! Я уже с вами как со взрослыми людьми говорю. Антисоветчина какая-то, антибеларусчина какая-то. Вы не поддерживаете политику президента нашего, стало быть?" - заявила она ученика.

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