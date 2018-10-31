Военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Оперативники спецслужбы установили, что жены трех офицеров Вооруженных Сил Украины были завербованы во время пребывания у своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали запретом въезда-выезда, тюрьмой, притеснениями родителей. В результате они предоставили письменные согласия на конфиденциальное сотрудничество с избранием псевдонимов. Сотрудники российских спецслужб и их подконтрольных подразделений-марионеток также пытались получить от женщин информацию о воинских званиях, должностях, месте нахождения и служебных обязанностях их мужей, а также данные о военных подразделениях, где они проходят службу, их задействовании в операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

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Оперативники военной контрразведки СБУ предотвратили втягивание в противоправную деятельность гражданок Украины, которые были вынуждены согласиться на сотрудничество с вражескими спецслужбами. После возвращения на подконтрольную украинской власти территорию, женщины сотрудничают со следствием и дают показания относительно обстоятельств их вербовки и полученных задач.

Служба безопасности Украины напоминает, что за совершение преступлений по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Вместе с тем, согласно положениям части второй статьи 111 УК Украины - освобождается от уголовной ответственности гражданин Украины, если он во исполнение преступного задания иностранного государства, иностранной организации или их представителей никаких действий не совершил и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и о полученном задании. Часть вторая статьи 258-3 предусматривает освобождение от уголовной ответственности лица, которое добровольно сообщило в правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовала ее прекращению или раскрытию преступлений, совершенных в связи с созданием или деятельностью такой группы или организации.