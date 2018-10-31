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31.10.18 11:22

"Кузя" - настоящий украинский диверсант. Он уничтожает российские самолеты и мстит за захваченные в Крыму украинские суда", - Цымбалюк об аварии с единственным авианосцем РФ. ВИДЕО

Украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, назвал единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" настоящим украинским диверсантом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR, об этом он сказал, комментируя очередную аварию с участием этого российского судна, построенного в 1985 на верфи в Николаеве.

"Если говорить об эмоциях, то "Кузя" или "Адмирал Кузнецов" - он главный и настоящий украинский диверсант, который действует в тылу врага, уничтожает российские самолеты, очевидно, мстит за потерянные украинские воздушные боевые суда во время боев на Донбассе. И вот сейчас начал мстить, причем очень жестко, за взятые в плен украинские корабли в Крыму", - сказал Цимбалюк.

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