Заседание суда по делу о препятствовании журналистам во время разгона Евромайдана против экс-"беркутовца" Марчука. ВИДЕО

Цензор.НЕТ вел прямую трансляцию заседания суда.

Экс-замкомандира взвода №1 оперативной роты №3 "Беркута" Киева, а ныне командир взвода Нацполиции в Киеве Руслан Марчук обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, преднамеренному препятствованию законной профессиональной деятельности журналистов и незаконном препятствованию проведению митингов.

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"Дело Руслана Марчуко - это единственное дело по делам Майдана о препятствовании журналистской деятельности, которое доведено до суда, хотя в ночь разгона пострадал далеко не один журналист и не один человек. Но я узнала человека, который бил меня по запястьям, выбивал возможность осуществить видеофиксацию преступления, а теперь через адвоката пытается "развалить дело" - убедить суд, что я и журналисткой тогда не была, и бить, в принципе, тогда и якобы нормально. Да, сейчас он руководит взводом в Нацполиции, а в минуты силового разгона Майдана в 2013-м был заместителем командира роты "Беркута". В ту ночь именно эти люди гнали людей по Крещатику и били дубинками, руками, ногами. ... Дело длится уже второй год", - рассказала потерпевшая Мария Лебедева.

Подсудимый.

Пострадавшие Лебедева (слева) и Лиза Жарикова (справа).